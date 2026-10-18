{"_id":"6ad49263e31caaed7c0dd148","slug":"video-meerut-sp-meeting-held-responsibilities-assigned-to-party-workers-for-mlc-elections-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सपा की बैठक, एमएलसी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एमएलसी चुनाव को लेकर रविवार को जेल चुंगी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। शिक्षक और स्नातक खंड के होने वाले चुनाव पर चर्चा की गई। 23 अक्तूबर को होने वाले मतदान और 27 अक्तूबर को प्रस्तावित मतगणना को लेकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों को सौंपा गया। पार्टी पदाधिकारियों ने चुनावी तैयारियों में जुटने और आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया। इस दौरान हाजी आदिल चौधरी, आस मोहम्मद, अजय अधाना, कुली, अनीता पुंडीर, मोहम्मद अब्बास, जानू चौधरी, उत्कर्ष सिंह, शैलेंद्र यादव, वीरेंद्र प्रधान, भूमि, पुष्पेंद्र कसाना और फैजान अंसारी आदि मौजूद रहे।

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