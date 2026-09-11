{"_id":"6aa40f1b86b2c42c4a086228","slug":"video-meerut-shrimad-bhagwat-mahapuran-gyan-yajna-organized-at-vishwa-enclave-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: विश्व एनक्लेव में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोहकमपुर में विश्व एनक्लेव स्थित मंदिर वाले पार्क में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। कथावाचक ब्रजकिशोर महाराज ने अपनी मधुर वाणी से भक्तों को भागवत कथा का रसपान कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण को पहुंचे। पूरा परिसर जय श्री राधे-कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा।

... और पढ़ें