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मेरठ: शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई, उनके जीवन के बारे में बताया

Mohd Mustakim

Updated Sun, 27 Sep 2026 01:11 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 01:11 PM IST







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सूरजकुंड स्थित आर्य समाज में शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। डॉ. आरपी सिंह चौधरी ने शहीद भगत सिंह की जीवन शैली पर प्राकाश डाला व उनके महानता के बारे में बताया। ... और पढ़ें

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