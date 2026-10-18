{"_id":"6ad49274ec7b20d3d107f958","slug":"video-meerut-rld-state-president-garlands-statue-of-chaudhary-charan-singh-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने किया माल्यार्पण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने किया माल्यार्पण

Mohd Mustakim

Updated Sun, 18 Oct 2026 03:03 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 03:03 PM IST







Link Copied



कमिश्नरी पार्क स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर रविवार को रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्या राज ने कार्यकर्ताओ के साथ माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे। ... और पढ़ें

विज्ञापन