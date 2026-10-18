{"_id":"6ad492708c7985638004e2a9","slug":"video-meerut-rashtriya-lok-dal-state-president-aishwarya-raj-singh-arrived-in-meerut-party-workers-welcomed-him-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्या राज सिंह पहुंचे मेरठ, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्या राज सिंह रविवार को मेरठ पहुंचे। हापुड़ चुंगी पर उनका स्वागत किया गया। तेजगढ़ी चौपला पर उनका स्वागत जिला अध्यक्ष (सहकारिता प्रकोष्ठ) अभिषेक चौधरी ने किया। जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मुख्य रूप से सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान, विधायक गुलाम मौहम्मद, जिला अध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज, संगीता दोहरे, आतिर रिज़वी, दीपक गून, प्रताप लोईया, विनय प्रधान, विवेक बाफ़र, कर्नल ब्रह्मपाल सिंह तोमर, संजय पनवाड़ी, विकास भैसा आदि मौजूद रहे।

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