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मेरठ: जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में 8 से 80 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा
पांडव नगर स्थित शतरंज अकादमी में रविवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग कर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शतरंज खिलाड़ी एवं कोच विवेक त्यागी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विजेता खिलाड़ी 23 से 26 अक्टूबर तक गाजियाबाद में होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर प्रीति त्यागी, शोभित जैन, रजनीश मिश्रा आदि का सहयोग रहा।
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