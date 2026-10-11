मेरठ: खो-खो प्रतियोगिता का समापन, विजेता खिलाड़ियों को मिला सम्मान

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शास्त्रीनगर स्थित बालेराम बृजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर चल रही 37वीं विद्या भारती अखिल भारतीय राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल और ट्राफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। अनुराग गोयल, जगवीर शर्मा, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, गीता अग्रवाल, प्रदीप कुमार, राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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