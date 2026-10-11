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मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खेलों को लेकर चर्चा, अध्यक्ष के चुनाव पर भी हुई बात

Mohd Mustakim

Updated Sun, 11 Oct 2026 01:02 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 01:02 PM IST







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कैलाश प्रकाश स्टेडियम के जिला क्रीड़ा अधिकारी के कार्यालय में रविवार को बैठक हुई। आगामी होने वाले खेलों और क्रीड़ा संघ का अध्यक्ष बनाने के लिए पदाधिकारियों ने चर्चा की। ... और पढ़ें

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