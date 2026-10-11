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मेरठ: पहले नवरात्र को सदर काली माता मंदिर में लगी भक्तों की भीड़

Mohd Mustakim

Updated Sun, 11 Oct 2026 01:02 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 01:02 PM IST







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शारदीय नवरात्र के पहले दिन सदर स्थित काली माता मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी। जयकारो से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु माता का गुणगान करते हुए जयकारा लगाते हुए पूजा अर्चना करते रहे। ... और पढ़ें

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