{"_id":"6ab8c8ae34336e31c702a4bf","slug":"video-meerut-conclusion-of-the-shravani-upakarma-and-veda-prachar-program-at-arya-samaj-budhana-gate-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: आर्य समाज बुढ़ाना गेट में श्रावणी उपाकर्म वेद प्रचार कार्यक्रम का समापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुढ़ाना गेट स्थित आर्य समाज मंदिर में चल रहे चार दिवसीय श्रावणी उपाकर्म वेद प्रचार कार्यक्रम का समापन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि आचार्य रणवीर शास्त्री रहे। उन्होंने श्रद्धालुओं को वेदों और धर्म के महत्व पर प्रवचन दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। आचार्य रणवीर शास्त्री ने कहा कि वेदों की शिक्षाएं मानव जीवन को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। कार्यक्रम के समापन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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