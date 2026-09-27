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मेरठ: आचार्य सौरभ सागर महाराज ने धार्मिक शिविर में बच्चों से की वार्ता

Mohd Mustakim

Updated Sun, 27 Sep 2026 01:11 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 01:11 PM IST







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महावीर जयंती भवन में प्रत्येक रविवार को लगने वाले धार्मिक शिविर में आचार्य सौरभ सागर महाराज ने बच्चों से आत्मीय वार्ता की। उन्होंने बच्चों से प्रश्न-उत्तर कर उनके ज्ञान को परखा और जीवन में संस्कारों का महत्व समझाया। बच्चों ने भी उत्साह के साथ सवालों के जवाब दिए। ... और पढ़ें

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