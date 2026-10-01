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सेवा संकल्प अभियान के तहत गांधीबाग में सफाई और पौधरोपण, विधायक व महानगर अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं संग लिया हिस्सा

Dimple Sirohi

Updated Thu, 01 Oct 2026 11:04 AM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 11:04 AM IST







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मेरठ के गांधीबाग में सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘मेरी सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक और महानगर अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान चलाया और पौधरोपण किया। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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