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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Farmers protest demanding the reopening of Chhata Sugar Mill

VIDEO: छाता शुगर मिल को चालू करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन

Sun, 20 Sep 2026 10:32 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:32 PM IST
Farmers protest demanding the reopening of Chhata Sugar Mill
मथुरा के छाता क्षेत्र की बंद पड़ी शुगर मिल को दोबारा चालू करने की मांग को लेकर आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों किसान, महिलाएं और बच्चे पहुंचे। रनवारी, सांखी, पाली, डीरावली, पसौली और देहगांव समेत कई गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने छाता शुगर मिल परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें छाता में एथेनॉल प्लांट नहीं, बल्कि पूरी क्षमता के साथ केवल शुगर मिल चाहिए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को नजरअंदाज कर यहां एथेनॉल प्लांट लगाया गया, तो वे इसका कड़ा विरोध करेंगे। इसी मांग को लेकर किसानों का मिल परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। किसानों ने हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक सरकार और प्रशासन छाता शुगर मिल को दोबारा चालू नहीं करता, तब तक यह धरना निरंतर जारी रहेगा।
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