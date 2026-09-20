{"_id":"6ab011b5eb9e5c88950546cb","slug":"video-farmers-protest-demanding-the-reopening-of-chhata-sugar-mill-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: छाता शुगर मिल को चालू करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के छाता क्षेत्र की बंद पड़ी शुगर मिल को दोबारा चालू करने की मांग को लेकर आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों किसान, महिलाएं और बच्चे पहुंचे। रनवारी, सांखी, पाली, डीरावली, पसौली और देहगांव समेत कई गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने छाता शुगर मिल परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें छाता में एथेनॉल प्लांट नहीं, बल्कि पूरी क्षमता के साथ केवल शुगर मिल चाहिए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को नजरअंदाज कर यहां एथेनॉल प्लांट लगाया गया, तो वे इसका कड़ा विरोध करेंगे। इसी मांग को लेकर किसानों का मिल परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। किसानों ने हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक सरकार और प्रशासन छाता शुगर मिल को दोबारा चालू नहीं करता, तब तक यह धरना निरंतर जारी रहेगा।

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