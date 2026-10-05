{"_id":"6ac3310464e3dc1cd00f6535","slug":"video-sp-workers-staged-a-protest-without-permission-fir-registered-against-237-people-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिना अनुमति सपाइयों ने किया प्रदर्शन, पेट्रोल डालकर पुतला फूंकने के प्रयास का भी आरोप, 237 पर प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिना अनुमति सपाइयों ने किया प्रदर्शन, पेट्रोल डालकर पुतला फूंकने के प्रयास का भी आरोप, 237 पर प्राथमिकी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कलक्ट्रेट परिसर के बाहर हंगामा करने के मामले में अकबरपुर पुलिस ने सपा के 37 नामजद नेताओं-कार्यकर्ताओं व करीब 200 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, सड़क घेरकर यातायात बाधित करने, कलक्ट्रेट गेट में धक्का देकर उसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करने और पेट्रोल डालकर पुतले में आग लगाने की कोशिश का आरोप लगाया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को सौंपी गई है।
एसआई नरसिंह ने अकबरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि रविवार को सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ बबलू राजा , पूर्व सांसद राजाराम पाल के नेतृत्व में करीब 200 कार्यकर्ता बिना अनुमति प्रदर्शन करते हुए जुलूस लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पुतला छीन लिया तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे पड़े कूड़े में आग लगाकर सांकेतिक विरोध करने की कोशिश की।
आरोप है कि पुलिस के समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने और नारेबाजी करते हुए सड़क को घेरकर आगे बढ़ते रहे। इससे एंबुलेंस, आपातकालीन वाहनों और आम लोगों के आवागमन में परेशानी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलक्ट्रेट के पूर्वी गेट के सामने पहुंचे और गेट में धक्का देकर उसे तोड़ने का प्रयास किया। एक अन्य पुतले पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने तत्काल आग बुझाकर स्थिति संभाली। सीओ सदर संजय सिंह ने बताया कि एसआई की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी में नामजद और अज्ञात आरोपियों की भूमिका की जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।