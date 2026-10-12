{"_id":"6acc98e18658c1060b04cb4d","slug":"video-sp-west-held-a-meeting-regarding-the-voting-for-the-post-of-bithoor-nagar-panchayat-chairperson-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"नगर पंचायत बिठूर अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए एसपी पश्चिम ने की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर पंचायत बिठूर अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए एसपी पश्चिम ने की बैठक

Shikha Pandey

Updated Mon, 12 Oct 2026 01:52 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 01:52 PM IST







Link Copied



मंगलवार को बिठूर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी पश्चिम सोमवार को बिठूर पहुंचे और पुलिस बल के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में तय किया गया कि कहां-कहां कितना पुलिस बल तैनात रहेगा। ... और पढ़ें

विज्ञापन