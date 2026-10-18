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शुक्लागंज: मतदाता पुनरीक्षण शिविर में सुबह भीड़, दोपहर में छाया रहा सन्नाटा

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 18 Oct 2026 01:52 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 01:52 PM IST







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शुक्लागंज क्षेत्र में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के नगर और ग्रामीण इलाकों में 18 विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर लगाए गए। सुबह के समय शिविरों में युवाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, लेकिन दोपहर होते ही सन्नाटा पसर गया। ... और पढ़ें

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