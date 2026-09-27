कानपुर के घाटमपुर में बारिश का कहर, खेतों में बिछी धान की पकी फसल

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कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से लगातार जारी मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल जमीन पर बिछ गई है, जबकि जलभराव से उड़द और तिल की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कटाई के मुहाने पर खड़ी फसलों के चौपट होने से किसानों की मेहनत और पूंजी डूबने की आशंका गहरा गई है। किसानों का कहना है कि यदि मौसम जल्द साफ नहीं हुआ तो पैदावार और गुणवत्ता पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी।

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