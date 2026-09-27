हरदोई: फंदा लगाकर धमकी देने के बाद मायके गई पत्नी, गुस्से में पति ने लगा लिया फंदा

छह माह बाद मायके से ससुराल आई विवाहिता आठ दिन रहने के बाद फिर मायके जाने की जिद करने लगी। उसके पिता और भाई रविवार को लेने भी आ गए। पति ने मना किया तो पत्नी ने फंदा लगाकर खुदकुशी करने की धमकी दी। पुलिस के आने पर पत्नी मायके चली गई। इसके बाद पति ने फंदा लगा लिया। हालांकि समय रहते परिजन और पुलिस ने उसे फंदे से उतारकर बचा लिया।

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हजरतपुर निवासी अनुज कुमार (28) की शादी उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के जमलापुर निवासी किरन के साथ एक साल पहले हुई थी। परिजना ने बताया कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी में अनबन होती थी। इस कारण पत्नी अक्सर मायके में रहती थी। छह माह तक मायके में रहने के बाद आठ दिन पहले किरन ससुराल आई थी। रविवार दोपहर बाद उसके पिता कमलेश और भाई विमलेश फिर से किरन को विदा कराने आ गए। अनुज और उसके परिजन ने विदा करने से मना कर दिया।इससे नाराज होकर किरन ने फंदा लगाकर खुदकुशी करने की धमकी दी। कमलेश ने यूपी 112 पर सूचना दी तो राघौपुर चौकी प्रभारी विनोद गोस्वामी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद किरन मायके चली गई। कुछ देर बाद अनुज ने घर में फंदा लगा लिया। पुलिस और परिजन ने उसे बचा लिया। कोतवाल मनोज सिंह ने बताया कि महिला और उसके परिजन को बुलाया गया है। दोनों पक्षों को समझाया जाएगा।