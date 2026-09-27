कानपुर में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन, विजयनगर में परिजनों ने लगाया जाम

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कानपुर के विजयनगर डबल पुलिया स्थित कानपुर पब्लिक स्कूल के सामने परिजनों ने अभिषेक सिंह राजपाल का शव सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया और चक्काजाम कर दिया। घटना के बाद इलाके में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराने और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाने के प्रयास में जुट गई।

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