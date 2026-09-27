फर्रुखाबाद: सड़क किनारे खुले नाले में गिरा बच्चा, डेढ़ किमी दूर मिला मासूम का शव, परिजनों में मचा कोहराम

फर्रुखाबाद जिले में शहर के मोहल्ला ढुइया निवासी आकाश शाक्य के पुत्र सूर्यांश (7) शनिवार देर शाम तेज बारिश के दौरान खुले नाले के तेज बहाव में गिर गया। इसके बाद देर रात तक परिजन लोगों और पुलिस के सहयोग से खोजबीन करती रही, मगर उसका पता नहीं चला।

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रविवार तड़के से ही फिर खोजबीन शुरू की गईं। करीब साढ़े आठ बजे करीब डेढ़ किमी दूर रामपुर ढपरपुर के पास मिला। नाले का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में कही नहीं रुका। मोहल्ले वालों का कहना है कि कच्चा और नाला खुला होने की वजह से बच्चे का पैर फिसल गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।