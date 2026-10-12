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कानपुर: चकेरी के हरजिंदर नगर से एयरफोर्स गेट के आगे खुले में लगा कूड़े का अंबार

Shikha Pandey

Updated Mon, 12 Oct 2026 01:21 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 01:21 PM IST







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चकेरी के हरजिंदर नगर से एयरफोर्स गेट के आगे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर कूड़ा रात में निरीक्षण कर कूड़ा उठवाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही बया कर रही है। ... और पढ़ें

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