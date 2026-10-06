कानपुर: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फंदा लगाकर ली जान, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

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कानपुर के जूही थाना क्षेत्र अंतर्गत नयापुरवा में देर रात एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार और कोहराम मच गया। प्राथमिक स्तर पर आत्महत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। सूचना पर पहुंची जूही थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच-पड़ताल कर रही है।

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