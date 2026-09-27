{"_id":"6ab8d68c1b2d7f7b460f9603","slug":"video-kanpur-water-accumulated-on-the-station-and-raipur-roads-in-patara-jcb-used-to-clear-clogged-drain-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पतारा में स्टेशन व रायपुर रोड पर भरा पानी, जेसीबी से चोक नाला साफ कर निकाला पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के घाटमपुर अंतर्गत पतारा कस्बे में बदहाल जल निकासी व्यवस्था के कारण सड़कों से लेकर खेतों तक भारी जलभराव हो गया। जलप्रलय जैसे बने हालातों और ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश के बाद आखिरकार जिला प्रशासन की नींद टूटी। एसडीएम के कड़े निर्देशों पर ग्राम प्रधान और राजस्व टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची। स्टेशन रोड की मुख्य पुलिया और रायपुर रोड के चोक नालों से गाद व कचरा निकलवाकर जल निकासी शुरू कराई गई। एसडीएम ने स्थिति सामान्य होने के बाद स्थायी समाधान के लिए पक्के नाले के निर्माण के निर्देश दिए हैं।

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