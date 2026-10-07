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कानपुर: जाजमऊ में लोगों से आवास के नाम पर ठगी करने वाले भाई-बहन गिरफ्तार

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 07 Oct 2026 04:20 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 04:20 PM IST







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जाजमऊ पुलिस ने कांशीराम आवास योजना के तहत लोगों से आवास दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले भाई सत्यम तिवारी और बहन ओजस्वी तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ... और पढ़ें

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