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कानपुर: चमनगंज में देर रात विवाद के बाद गोलीकांड, पेट में गोली लगने से युवक घायल

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 10:13 AM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 10:13 AM IST







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चमनगंज थाना क्षेत्र के नाला रोड पर देर रात आपसी विवाद के बाद बदमाशों ने युवक पर गोलियां चला दीं। पेट में गोली लगने से घायल युवक को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी रियाज खटोला को गिरफ्तार कर उसके पास से असलहा बरामद कर लिया है। ... और पढ़ें

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