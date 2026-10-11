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कानपुर गोलीकांड: हिस्ट्रीशीटरों ने मारपीट के बाद युवक को मारी गोली, पेट में गोली लगने से घायल, हैलट में भर्ती

Sun, 11 Oct 2026 10:13 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 11 Oct 2026 10:13 AM IST
सार

Kanpur News: चमनगंज थाना क्षेत्र के नाला रोड पर देर रात आपसी विवाद के बाद बदमाशों ने युवक पर गोलियां चला दीं। पेट में गोली लगने से घायल युवक को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी रियाज खटोला को गिरफ्तार कर उसके पास से असलहा बरामद कर लिया है।

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Kanpur History sheeters shot young man after assaulting him he sustained gunshot wound to abdomen
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में चमनगंज थाना क्षेत्र के नाला रोड पर देर रात विवाद के बाद असलहों से लैस हमलावरों ने शहजाद आलम (29) से मारपीट के बाद को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे हैलट में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। संवेदनशील इलाके में घटना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रियाज खटोला नाम के युवक को पकड़ लिया।

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जानकारी के मुताबिक, नाला रोड पर देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और कहासुनी हुई थी। इसी दौरान गोली चलने से शहजाद आलम घायल हो गया। गोली उसके पेट में लगी। गोली चलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और स्थानीय लोग उसे तत्काल हैलट अस्पताल लेकर पहुंचे। पीड़ित परिवार ने गोलीकांड में दो हिस्ट्रीशीटरों के नाम बताए हैं।

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रियाज समेत अन्य संदिग्धों की तलाश
परिवार का आरोप है कि विवाद के बाद हमलावरों ने शहजाद को निशाना बनाकर गोली मारी। हालांकि, गोली किसने चलाई और वारदात के पीछे की वजह क्या थी। इसकी पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस रियाज समेत अन्य संदिग्धों की तलाश के साथ ही विवाद की वजह और गोली चलाने वाले की भूमिका की जांच की जा रही है। घायल का हैलट में उपचार जारी है।

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चमनगंज थाना क्षेत्र में रात करीब दो बजे मारपीट और गाली-गलौज के दौरान तीन लोगों ने एक व्यक्ति पर गोली चलाई, जिससे शहजाद आलम घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त असलहा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।  -डॉ. अर्चना सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त, सेंट्रल

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