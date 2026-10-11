कानपुर गोलीकांड: हिस्ट्रीशीटरों ने मारपीट के बाद युवक को मारी गोली, पेट में गोली लगने से घायल, हैलट में भर्ती

कानपुर में चमनगंज थाना क्षेत्र के नाला रोड पर देर रात विवाद के बाद असलहों से लैस हमलावरों ने शहजाद आलम (29) से मारपीट के बाद को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे हैलट में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। संवेदनशील इलाके में घटना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रियाज खटोला नाम के युवक को पकड़ लिया।

विज्ञापन



जानकारी के मुताबिक, नाला रोड पर देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और कहासुनी हुई थी। इसी दौरान गोली चलने से शहजाद आलम घायल हो गया। गोली उसके पेट में लगी। गोली चलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और स्थानीय लोग उसे तत्काल हैलट अस्पताल लेकर पहुंचे। पीड़ित परिवार ने गोलीकांड में दो हिस्ट्रीशीटरों के नाम बताए हैं।