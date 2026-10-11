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कानपुर के जूही बारा देवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन उमड़ी भक्तों की भारी भीड़

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 09:27 AM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 09:27 AM IST







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कानपुर के जूही बारा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही माता के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा, जहां श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर मां के दर्शन किए और सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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