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कानपुर: दुर्गा पूजा को लेकर मंदिरों में शुरू हुई तैयारियां, तैयार हो रहे स्टेज

Shikha Pandey

Updated Mon, 12 Oct 2026 01:24 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 01:24 PM IST







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दुर्गा पूजा नजदीक आते ही चकेरी के काली बाड़ी स्थित मंदिर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर में स्टेज बनाने कार्य चल रहा है। ... और पढ़ें

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