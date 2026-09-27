कानपुर: जरौली फेज-2 में घुसा पांडु नदी का पानी, गोपालापुरम के कई घरों तक पहुंचा खतरा

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कानपुर के जरौली फेज-दो स्थित गोपालापुरम इलाके में पांडु नदी का जलस्तर और अधिक बढ़ गया है, जिससे तटीय व निचले इलाकों में जलभराव का संकट गहरा गया है। लगातार हो रही बारिश और नदी के उफान से कई मकानों के आसपास पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी दहशत व्याप्त है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक व राहत टीमें सतर्क हो गई हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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