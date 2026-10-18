{"_id":"6ad471c687e0929a680ab874","slug":"video-kanpur-out-of-control-dumper-truck-hits-divider-on-ramadevi-flyover-motorists-narrowly-escape-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रामादेवी फ्लाईओवर पर बेकाबू डंपर डिवाइडर से टकराया, बाल-बाल बचे वाहन सवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र स्थित रामादेवी फ्लाईओवर पर रविवार को बड़ा हादसा टल गया। एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। हादसे के बाद गनीमत यह रही कि पीछे और आसपास से गुजर रहे वाहन सवार बाल-बाल बचकर निकल गए। घटना के कारण फ्लाईओवर पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सामान्य कराया।

... और पढ़ें