कानपुर: शास्त्री चौक पर मेट्रो-जल निगम की लापरवाही से सड़क गड्ढों में तब्दील

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कानपुर के शास्त्री चौक पर सड़कों की हालत बेहद बदहाल हो चुकी है। मेट्रो निर्माण कार्य और जल निगम की लापरवाही के चलते सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ आम जनता इन गड्ढों और धूल-मिट्टी के बीच रोज़ाना अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि और नेता सदन की कार्यवाहियों में केवल जुबानी जंग और राजनीति में उलझे हुए हैं।

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