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कानपुर: उद्यमी सम्मेलन में सांसद की बड़ी घोषणाएं, शहर से चलेगी नई ट्रेन, ग्रीन पार्क का पुनर्निर्माण नवंबर से
होटल लैंडमार्क में रविवार को आयोजित लघु उद्योग भारती के उद्यमी सम्मेलन में सांसद रमेश अवस्थी ने शहर के विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि कानपुर मेल नाम से नई ट्रेन शुरू होगी और अनवरगंज-मंडाना एलिवेटेड ट्रैक का शिलान्यास नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
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