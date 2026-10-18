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कानपुर: न्यायमूर्ति गौतम चौधरी को आचार्य नरेंद्र देव सम्मान-2026 से नवाजा गया
कानपुर में बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह विधि सेवा संस्थान एवं एकेडमिक रिसर्च सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित शतरंज व कैरम प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी को आचार्य नरेंद्र देव सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया। हिंदी में 40 हजार से अधिक फैसले देने वाले न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में न्यायिक कार्य हिंदी में होना चाहिए ताकि आम आदमी उन्हें आसानी से समझ सके। इस दौरान हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता अश्विनी कुमार त्रिपाठी को 'पृथ्वीनाथ चक सम्मान' और शहर के सौ अधिवक्ताओं को ब्रह्मावर्त विधि वेत्ता सम्मान से नवाजा गया।
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