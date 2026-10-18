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कानपुर: जाजमऊ के बीकेडी चौराहा पर जनता ही जनार्दन शिविर का आयोजन

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 18 Oct 2026 12:44 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 12:44 PM IST







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कानपुर के जाजमऊ स्थित बीकेडी चौराहा पर रविवार को अमर उजाला' के संवाद कार्यक्रम जनता ही जनार्दन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं, बुनियादी सुविधाओं की कमी तथा प्रशासनिक दिक्कतों से अधिकारियों को अवगत कराया। ... और पढ़ें

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