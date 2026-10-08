{"_id":"6ac75c3750913a0c6c0925fb","slug":"video-kanpur-iron-fencing-along-railway-line-in-mandhana-collapses-due-to-rain-and-landslide-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना में बारिश-भूस्खलन से गिरी रेलवे लाइन के किनारे लगी लोहे की फेंसिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना रेलवे क्रॉसिंग से मंधना पुलिया की तरफ बढ़ने पर रेलवे लाइन के किनारे-किनारे लगाई गई लोहे की गार्डन की फेंसिंग धराशाही हो गई है। बारिश की वजह से हुए भूस्खलन से फेंसिंग पास में बने नाले में गिर गई है। मंधना पुलिया से लेकर मंधना चौराहे के पास तक तीन से चार जगह यह फेंसिंग दीवार गिर गई है।

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