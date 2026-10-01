कानपुर नगर निगम में तहरीर वार, महिला पार्षद ने उप सभापति समेत पांच पर दर्ज कराई शिकायत

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कानपुर नगर निगम में बागी पार्षदों और महापौर के बीच छिड़ा विवाद अब पुलिसिया कार्रवाई और तहरीर वार तक पहुंच गया है। मंगलवार को पार्षद पवन गुप्ता के बाद बुधवार को वार्ड-10 बेनाझाबर की बागी महिला पार्षद लक्ष्मी कोरी ने डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव को उप सभापति अभिनव उर्फ गोलू शुक्ला समेत पांच पार्षदों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। महिला पार्षद का आरोप है कि 26 सितंबर को सदन की बैठक में महापौर के इशारे पर उनके साथ अभद्रता, धक्का-मुक्की और बाहर निकालने का प्रयास किया गया। डीसीपी सेंट्रल और सीपी रघुबीर लाल ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने व जांच के बाद सख्त वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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