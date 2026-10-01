कानपुर: सदन के उप सभापति समेत पांच पार्षदों के खिलाफ तहरीर, महिला पार्षद ने लगाया अभद्रता का आरोप, पढ़ें मामला

कानपुर नगर निगम में बागी पार्षदों और महापौर के बीच अब तहरीर वार सा शुरू हो गया है। मंगलवार को पार्षद पवन गुप्ता के बाद बुधवार को एक और बागी महिला पार्षद लक्ष्मी कोरी ने उप सभापति समेत पांच पार्षदों के खिलाफ डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव को तहरीर दी है। पार्षद लक्ष्मी का आरोप है कि 26 सितंबर को सदन की कार्रवाई के दौरान उप सभापति समेत पांच पार्षदों ने उनके साथ अभद्रता की।

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सदन से बाहर निकालने का प्रयास किया। आरोप है कि यह सब महापौर के इशारे पर किया गया है। डीसीपी का कहना है कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। वार्ड संख्या 10 बेनाझाबर की पार्षद लक्ष्मी ने अपनी तहरीर में बताया कि 26 सितंबर को जब पार्टी नेता मनीष बाजपेई को महापौर के दोनों बेटों ने बंधक बना लिया था, तो वह इसकी शिकायत सदन में मेयर से कर रही थीं।