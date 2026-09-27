कानपुर: जीएसवीएम में ईएनटी कार्यशाला, हेड-नेक कैंसर की आधुनिक तकनीक पर विशेषज्ञों का मंथन

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कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग द्वारा आयोजित लाइव सर्जिकल व क्लिनिकल कार्यशाला में देश-प्रदेश के ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान ईएनटी कैंसर, थायराइड व वोकल कॉर्ड से जुड़ी जटिल बीमारियों की शुरुआती पहचान और आधुनिक तकनीक से इलाज पर विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने कहा कि यदि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए तो कैंसर का सटीक और पूरा इलाज संभव है।

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