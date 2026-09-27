कानपुर: साढ़-अमौर मार्ग का 125 साल पुराना पुल बंद, बारिश के बाद फोरलेन पुल का होगा निर्माण

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कानपुर के भीतरगांव क्षेत्र में साढ़-अमौर मार्ग पर रामगंगा नहर पर बना 125 वर्ष पुराना ब्रिटिशकालीन पुल ओवरलोड वाहनों के दबाव से दरक गया है। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने रविवार सुबह कार्रवाई करते हुए पुल के दोनों छोर बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर साढ़-टौंस मार्ग पर सभी तरह का आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। प्रशासन ने बताया कि रामगंगा नहर में पानी का स्तर कम होते ही पुराने पुल के स्थान पर फोरलेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

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