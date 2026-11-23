{"_id":"6b0439fb6309ae5da306f9f4","slug":"video-impact-of-news-report-potholes-on-the-road-from-iit-to-ramadevi-filled-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"खबर का असर: आईआईटी से रामादेवी तक सड़क पर भरे गए गड्ढे, लोगों को मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आईआईटी से रामादेवी तक 13 जगह पर सड़कों पर हुए गड्ढे और खोदाई की मरम्मत पूरी नहीं हुई थी। जल कल ने रामादेवी स्थित त्रिमूर्ति मंदिर के सामने एक महीने पहले नई बनाई गई सड़क को खोद दी थी। जिस कारण लोगों को निकलने में परेशानी हो रही थी। पीडब्ल्यूडी ने नाराजगी जताते हुए जल कल को नोटिस जारी किया था। अमर उजाला ने भी खबर प्रमुखता से चलाई थी। जिसके बाद जल कल ने सड़क बनवा दी है।

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