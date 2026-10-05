घाटमपुर: अवैध मौरंग धुलाई सेंटर पर तहसील प्रशासन का छापा, बंद कराया गया

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घाटमपुर क्षेत्र के परास चौराहे के पास रविवार देर रात शुरू किए गए अवैध मौरंग धुलाई सेंटर की सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन ने छापा मारकर उसे बंद करा दिया। एसडीएम अविचल प्रताप सिंह के निर्देश पर पहुंची टीम ने मौके पर धुलाई सेंटर संचालित पाया। टीम ने संचालक राम सजीवन को थाना पुलिस के हवाले कर दिया।

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