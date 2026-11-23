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मैस्कर घाट में गंगा किनारे फैली गंदगी, पूर्णिमा पर स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को होगी परेशानी

Shikha Pandey

Updated Mon, 23 Nov 2026 06:36 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 06:36 PM IST







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कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को बड़ी संख्या में भक्त गंगा स्नान करने के लिए जाते है। लेकिन कैंट के मैस्कर घाट में गंगा किनारे गंदगी फैली हुई है। फूल माला, भगवानों की मूर्तियां समेत अन्य पूजन सामग्री ऐसे ही खुले में पड़ी हुई है। यहां पर साफ सफाई लंबे समय से नहीं हो रही है। ... और पढ़ें

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