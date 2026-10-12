{"_id":"6acc980f25998ce177036a9a","slug":"video-a-procession-was-organized-under-the-mission-shakti-campaign-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिशन शक्ति अभियान के तहत निकली यात्रा, विभिन्न स्कूलों की छात्राओं व महिला पुलिस कर्मियों ने लिया हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिशन शक्ति अभियान के तहत निकली यात्रा, विभिन्न स्कूलों की छात्राओं व महिला पुलिस कर्मियों ने लिया हिस्सा

Shikha Pandey

Updated Mon, 12 Oct 2026 01:49 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 01:49 PM IST







Link Copied



माल रोड फूलबाग चौराहे से कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा मिशन शक्ति अभियान को लेकर यात्रा निकाली गई। यात्रा में विभिन्न स्कूलों की छात्राओं व महिला पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन