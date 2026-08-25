{"_id":"6a8dd99424791b79bb05209c","slug":"video-a-young-man-who-had-set-out-to-visit-maa-pitambara-shot-himself-inside-his-car-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मां पीतांबरा के दर्शन को निकले युवक ने कार में खुद को गोली मारी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

झांसी/दतिया। नवाबाद थाना क्षेत्र के मेडिकल बाईपास निवासी अर्जुन शर्मा (20) ने दतिया के उनाव थाना क्षेत्र में खेरी गांव के पास कार में तमंचे से गोली मारकर जान दे दी। मंगलवार दोपहर कार में उसका शव पड़ा मिलने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कार से तमंचा और मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया है। आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजनों के मुताबिक अर्जुन के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। वह परिवार का इकलौता बेटा था। उसके चाचा अशोक झांसी में मैरिज गार्डन संचालित करते हैं। अर्जुन अक्सर दतिया स्थित मां पीतांबरा मंदिर के दर्शन के लिए जाता था। मंगलवार को भी वह घर से बिना किसी को कुछ बताए कार से दतिया के लिए निकल गया था। दोपहर में खेरी गांव के पास उसने कार खड़ी कर दी। कुछ देर बाद कार के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो अर्जुन कार के अंदर लहूलुहान हालत में पड़ा था। सूचना पर पुलिस पहुंची और कार की खिड़की का शीशा तोड़कर शव बाहर निकाला। एएसपी मनजीत सिंह ने बताया कि कार के अंदर से तमंचा, सिगरेट की डिब्बी, पानी की बोतलें और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। तमंचा युवक के हाथ में मिला। कनपटी से सटाकर गोली चलाए जाने के कारण प्रथमदृष्टया आत्महत्या की आशंका है। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस युवक के आत्महत्या करने की वजह की जांच कर रही है।

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