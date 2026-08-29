बांसवाड़ा: भाई को राखी बांधकर लौट रही बहन की दर्दनाक मौत, बाइक की कार से आमने-सामने भिड़ंत; बेटा-भाभी घायल

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में रक्षाबंधन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब भाई को राखी बांधकर घर लौट रही एक महिला की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मोटागांव थाना क्षेत्र में गनोड़ा-घाटोल मार्ग पर गुंदी वाली रोड के पास शुक्रवार देर शाम बाइक और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार राजकुंवर पत्नी कल्याण सिंह, निवासी परतेलिया, सलूंबर की मौत हो गई। दुर्घटना में उनका बेटा युवराज सिंह और नांगवाला निवासी उनकी भाभी लीना कुंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह घायल हो गईं। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

भाई को राखी बांधकर बेटे के साथ लौट रही थीं राजकुंवर

मोटागांव थाना अधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया कि राजकुंवर शुक्रवार को अपने बेटे युवराज सिंह के साथ नांगवाला स्थित अपने भाई लक्ष्मण सिंह के घर राखी बांधने गई थीं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद वह देर शाम बेटे के साथ बाइक से गनोड़ा होते हुए सलूंबर लौट रही थीं। उनकी भाभी लीना कुंवर भी उनके साथ गनोड़ा तक आ रही थीं।

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सामने से आ रही कार से हुई जोरदार भिड़ंत

गनोड़ा से करीब दो किलोमीटर दूर गुंदी वाली रोड के पास पहुंचते ही सामने से आ रही कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक उछलकर सड़क से करीब 10 फीट दूर खेत में जा गिरी। वहीं कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों वाहनों के टूटे हुए पुर्जे सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए।

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गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, राजकुंवर की मौत

हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही महिपाल सिंह, राजेश रोत, छगनलाल, तेजपाल सिंह, धर्मेंद्र समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

हादसे में राजकुंवर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। पुलिस ने उन्हें और अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राजकुंवर को मृत घोषित कर दिया। उनका शव मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में रखवा दिया है।

कार चालक हादसे के बाद फरार

हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इसके साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हुई।

राखी का त्योहार परिवार के लिए बना मातम

राजकुंवर भाई की कलाई पर राखी बांधकर खुशी-खुशी घर लौट रही थीं, लेकिन रास्ते में हुए दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। रक्षाबंधन के दिन हुई इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की खबर के बाद पूरे क्षेत्र में भी शोक की लहर है।