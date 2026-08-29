बिलासपुर में मामूली विवाद ने लिया तनाव का रूप: दो पक्षों में जमकर पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 29 Aug 2026 08:19 AM IST
सार
बिलासपुर में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच पथराव हो गया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। घटना की सूचना पर एसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल मौके पर पहुंचे। विवाद में दो दर्जन से ज्यादा लोगों और कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है।
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विस्तार
बिलासपुर शहर में मामूली विवाद ने देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बम भी चलाए।
मौके पर पहुंचे एसपी और कलेक्टर
हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही एसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने देर रात तक स्थिति पर नजर बनाए रखी। हालांकि, विवाद के दौरान दोनों पक्षों के दो दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है।
बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात
तनाव को देखते हुए पुलिस बल बड़ी संख्या में मौके पर तैनात किया गया। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अन्य जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। रात करीब 1 बजे तक पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है।
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अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और उपद्रव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
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मौके पर पहुंचे एसपी और कलेक्टर
हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही एसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने देर रात तक स्थिति पर नजर बनाए रखी। हालांकि, विवाद के दौरान दोनों पक्षों के दो दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है।
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बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात
तनाव को देखते हुए पुलिस बल बड़ी संख्या में मौके पर तैनात किया गया। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अन्य जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। रात करीब 1 बजे तक पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है।
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अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और उपद्रव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।