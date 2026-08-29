तरनतारन में पूर्व सैनिक की पत्नी की हत्या: घर में घुसे थे नकाबपोश, करंट लगाकर मारा; सीसीटीवी ने खोला राज

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पूर्व सैनिक लखविंदर सिंह ने बताया कि वह जंडियाला गुरु स्थित एफसीआई गोदाम में सुरक्षा गार्ड है। गुरुवार सुबह करीब नौ बजे वह ड्यूटी पर चला गया। बेटा रिक्की भी स्कूल गया था। घर में उसकी पत्नी कुलदीप कौर (39) अकेली थी। करीब 11 बजे घरेलू नौकरानी पहुंची तो कमरे में कुलदीप का शव पड़ा था। उसकी बाजू पर करंट लगने का निशान था। परिवार ने पहले इसे हादसा समझा।शाम को परिवार ने गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसमें सुबह 10:52 बजे मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश युवक घर में दाखिल होते और 11:21 बजे निकलते दिखाई दिए। अलमारी की जांच करने पर 70 हजार रुपये और करीब ढाई तोले सोने के गहने गायब मिले।परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना सिटी प्रभारी परमजीत सिंह विरदी टीम सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कुलदीप के भाई के इंग्लैंड से लौटने के बाद शनिवार को अंतिम संस्कार होना है।