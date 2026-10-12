जाैनपुर में करंट लगने से बालक की माैत से मातम, VIDEO

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केराकत कोतवाली क्षेत्र के खटहरा गांव में दुर्गा पूजा पंडाल के पास करंट की चपेट में आने से सात वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंडाल में लगाए गए टेंट के पाइप में बिजली का करंट उतर आया था। हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। मासूम की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

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