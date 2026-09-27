सादाबाद में पूर्व फौजी और पहली पत्नी की गला काटकर हत्या

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हाथरस में सादाबाद थाना क्षेत्र के बाइपास आगरा रोड स्थित ताज बॉडी के पास रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पूर्व फौजी और उनकी पहली पत्नी का शव घर में लहूलुहान हालत में मिला। अज्ञात हमलावरों ने दोनों की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल को सील कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

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