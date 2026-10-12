मंदिर आयी महिलाओं और बच्चियों को मिशन शक्ति टीम ने किया जागरुक

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मिशन शक्ति 5 अभियान द्धितीय चरण के तहत सोनहा पुलिस टीम से उपनिरीक्षक प्रमात्मा राय व महिला आरक्षी मानसी वर्मा ने रविवार को थाना क्षेत्र के बैडा समय माता मंदिर भानपुर मे मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी सशक्तिकरण के संबंध मे जागरूक कर उन्हें पुलिस सहयोग और कानून की जानकारी दी।

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